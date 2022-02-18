Вэньцзин Суй и Хань Цун установили мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде-2022

Китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун установили новый мировой рекорд в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). За своё выступление они получили 84,41 балла.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал им же (82,83) и был установлен в короткой программе на командном турнире Олимпийских игр в Пекине.

Китайская пара вышла на первое место, опередив россиян Анастасию Мишину и Александра Галлямова (82,76).

Россию также представят дуэты Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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