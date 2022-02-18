Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Гербольдт: после короткой программы каждая российская пара сохраняет шансы на золото

Гербольдт: после короткой программы каждая российская пара сохраняет шансы на золото
Комментарии

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, поделилась мнением о шансах российских спортивных пар после короткой программы на золотую медаль Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Хорошие позиции. Всё будет решаться в произвольной программе. Каждая пара сохраняет за собой шансы даже на золото. Я думаю, что в произвольной будет решаться, кто психологически сильнее. Уверена, что физически и технически все готовы как никогда. Поэтому ждём произвольной, посмотрим, кто будет более подготовленным психологически», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на ОИ, у китайцев мировой рекорд
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022