Гербольдт: после короткой программы каждая российская пара сохраняет шансы на золото

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, поделилась мнением о шансах российских спортивных пар после короткой программы на золотую медаль Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Хорошие позиции. Всё будет решаться в произвольной программе. Каждая пара сохраняет за собой шансы даже на золото. Я думаю, что в произвольной будет решаться, кто психологически сильнее. Уверена, что физически и технически все готовы как никогда. Поэтому ждём произвольной, посмотрим, кто будет более подготовленным психологически», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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