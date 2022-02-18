Бестемьянова: в произвольной программе пар будет заруба! Все наши молодцы

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила результаты короткой программы спортивных пар на зимних Играх – 2022 в Пекине.

Российские пары занимают места со 2-го по 4-е. При этом Евгения Тарасова и Владимир Морозов всего 0,16 балла уступают лидирующим китайцам Вэньцзинь Суй и Цун Хань.

«Все три наши пары катались трезво и с умом. Молодцы! Поздравляю Тарасову с Морозовым с тем, что им удалось наконец откататься чисто. Мишина и Галлямова откатались прекрасно! У них были мелкие технические ошибки, которые рассматривали под лупой, чтобы рассудить, кого ставить вперёд. Так что завтра состоится заруба! За все призовые места будет борьба не на жизнь, а на смерть. Бойкова коснулась рукой льда на выезде, поэтому они с Козловским отстают на несколько баллов.



Разрыв очень маленький. У Мишиной и Галлямова самая сложная программа, поэтому, если они чисто откатают, у них будет запас. В целом, кто завтра откатается чище всех, тот и выиграл», — сказала Бестемьянова в беседе с Егором Филиным.