Олимпиада-2022. Российские фигуристы бьются за золото. Или китайцы не дадут? LIVE

В пятницу днём, 18 февраля, короткой программой начнутся соревнования пар на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представят Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Главными конкурентами россиян станут китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун, выступающие на родной земле. Наши фигуристы рассчитывают минимум на две медали.
Начнутся соревнования в 13:30 по московскому времени. В прямом эфире их будет транслировать Первый канал.
Оперативные результаты — в онлайн-трансляции «Чемпионата». Болеем за наших!
В прямом эфире соревнования будет транслировать Первый канал. Начало — в 13:30.
18 февраля состоится короткая программа пар на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представят Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
- 18 февраля 2022
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