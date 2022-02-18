Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов и Тарасова/Морозов бросают вызов Суй/Хань на родной земле конкурентов.

Олимпиада-2022. Российские фигуристы бьются за золото. Или китайцы не дадут? LIVE

В пятницу днём, 18 февраля, короткой программой начнутся соревнования пар на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представят Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Главными конкурентами россиян станут китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун, выступающие на родной земле. Наши фигуристы рассчитывают минимум на две медали.

Начнутся соревнования в 13:30 по московскому времени. В прямом эфире их будет транслировать Первый канал.



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