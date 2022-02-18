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Фигурное катание на зимней Олимпиаде — 2022, короткая программа, пары: онлайн-трансляция 18 февраля, Россия против Китая

Олимпиада-2022. Российские фигуристы бьются за золото. Или китайцы не дадут? LIVE
Андрей Гуров
Олимпиада-2022
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Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов и Тарасова/Морозов бросают вызов Суй/Хань на родной земле конкурентов.

В пятницу днём, 18 февраля, короткой программой начнутся соревнования пар на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представят Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Главными конкурентами россиян станут китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун, выступающие на родной земле. Наши фигуристы рассчитывают минимум на две медали.

Начнутся соревнования в 13:30 по московскому времени. В прямом эфире их будет транслировать Первый канал.

Оперативные результаты — в онлайн-трансляции «Чемпионата». Болеем за наших!

Расписание Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Медальный зачёт Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Олимпиада 2022. Фигурное катание
Спортивные пары. Короткая программа
18 февраля 2022, пятница. 13:30 МСК
Не началось
Live Яна Левхина

В прямом эфире соревнования будет транслировать Первый канал. Начало — в 13:30.

12:19 Яна Левхина

18 февраля состоится короткая программа пар на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представят Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

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