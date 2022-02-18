Стал известен состав мужской и женской команд Швеции на олимпийские марафоны в Пекине

Определились составы мужской и женской команд сборной Швеции на марафон в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Состав мужской команды Швеции: Йенс Бурман, Вильям Порома, Калле Хальфварссон и Лео Йоханссон.

Состав женской команды Швеции: Шарлотт Калла, Эбба Андерссон и Эмма Рибом.

Отмечается, что Фрида Карлссон в 30-километровой гонке у женщин участия не примет, также под вопросом включение в состав Йонны Сундлинг. Решение об её участии в марафоне будет приниматься по состоянию организма, как заявила сама спортсменка.

Напомним, мужской марафон свободным стилем на 50 км состоится завтра, 19 февраля. Начало запланировано на 9:00 мск.

Женщины также посоревнуются в этой дисциплине 20 февраля, но уже на 30-километровой дистанции. Старт намечен на 9:30 мск.

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