Хореограф Железняков ответил на претензии к тренерскому штабу Тутберидзе

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о реакции болельщиков и СМИ на расследование нарушения антидопинговых правил Камилой Валиевой, о неблагоприятном результате допинг-теста которой, сданного ещё в декабре, стало известно после командного турнира в Пекине.

«Господи! Что же за народ у нас такой!? Отстаньте от тренерского штаба Этери Тутберидзе, вы же похожи на стаю гиен, нападающих на льва.

Этот штаб принёс стране за многие годы неимоверное количество медалей, поднял мировое фигурное катание на высочайший уровень, рейтинги этого вида никогда не были так высоки. Ни одна девочка за всю карьеру ТШТ не была уличена в допинге, а тут вдруг накормили запрещённым препаратом, ну вы в своём уме!? Сколько же можно терзать души тренерам и спортсменам!?

Отстаньте от Александры Трусовой! Эмоциональные выхлесты бывают у любого человека, у девочки сдали нервы, а вы уже несётесь со своими моралями и причитаниями.

Уважаемые СМИ и блогеры, хватит паразитировать на трагедиях, хватит передёргивать факты и поливать грязью достойных людей своего отечества. Все, кто этим занимается, подойдите к зеркалу и спросите себя: «А что я сделал для общества и страны, а кто я такой по жизни!?» Ответ, скорее всего, будет очевиден (я никто и звать меня никак). Хватит быть падальщиками!

P. S. Для особо невидящих фото, как «холодно» относятся тренеры к своим ученикам. Всё уже закончилось, но вам мало, мало трагедий, мало драм. Тьфу на вас!!!» — написал Железняков на своей странице в «Инстаграме».