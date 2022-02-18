«Валиеву бросили на растерзание». Что пишут на западе о финале фигуристок на Олимпиаде

Произвольная программа в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине вызвала серьёзный общественный резонанс. Анна Щербакова завоевала золотую медаль, но многие обсуждали неудачный прокат Камилы Валиевой, оказавшейся в центре большого скандала. А после оглашения окончательных результатов Александра Трусова не желала идти на пьедестал, выразив публичное недовольство серебряной медалью. Североамериканские журналисты уделили повышенное внимание драматичным событиям.

«Возможно, это был последний прокат Валиевой»

Колумнист Toronto Star Роузи ДиМанно высказала мнение по поводу драмы Валиевой. Она не исключает, что это может быть последнее выступление ученицы Этери Тутберидзе.

«Закончив выступление в произвольной программе, Валиева с отвращением махнула рукой. Словно бы говоря: «Чёрт с вами». А, может быть, таким образом она попрощалась со всем этим. Возможно, это был последний раз, когда мы видели Камилу Валиеву в официальных соревнованиях. Её называют одной из лучшей фигуристок в мире. Даже если она сверкнула на короткое время, а затем рассыпалась под колоссальным давлением на Олимпиаде. Некоторые смеются над Камилой, называя её обманщицей, которой сошло с рук вероломство.



Юные российские фигуристки раз за разом тренируют сложные прыжки, а затем их тела разрушаются после изнурительных занятий. У Анны Щербаковой, новой олимпийской чемпионки, в произвольной программе была пара четверных прыжков. Александра Трусова насытила свою программу пятью четверными. С точки зрения прыжковых элементов у неё была самая сложная программа на этой Олимпиаде не только среди девушек, но и среди мужчин. Компанию россиянкам на подиуме составила Каори Сакамото. Возможно, это самая элегантная из всех фигуристок, обладающая прекрасной скоростью, плавностью, артистизмом, точностью в деталях. У неё не было безумно сложных прыжков в программе, и она оказалась на пьедестале.

А вот Валиева осталась без медали. Вундеркинд, золотой ребёнок, фигуристка новой волны. Вместо этого глубокая дрожь, страдание, рыдания и, вероятно, стыд. Всё это было написано на её совсем юном лице. Именно так завершилась катастрофическая программа, усеянная ошибками, нервная с начала и до конца. Вероятно, это были самые долгие минуты в жизни девушки. Настоящий хаос. Даже первое место в короткой программе не спасло Валиеву от бесславного выступления на Олимпиаде. Когда она увидела, что заняла четвёртое место, то застыла в ужасе, а затем всё сопровождалось рыданиями и объятиями. Камила никогда ранее не испытывала подобных эмоций. Вкус разочарования — всё, что заберёт Валиева с этих Игр.



В связи с тем, что Камилы не оказалось на подиуме, организаторы провели церемонию награждения талисманами Олимпиады. А скоро и наградят призёров медалями. Не будет никаких задержек, и это хорошо. Две российских фигуристки сияли на льду, одна — плакала. Это сломленная девушка, которую мы будем помнить».

«Турнир омрачён, в таком представлении нет победителей»

Американское издание Washington Post назвало развязку в женском одиночном катании самым душераздирающим моментом фигурного катания.



«Фигурное катание зачастую сопровождается драмой, но в четверг мы стали свидетелями едва ли не самых душераздирающих моментов в этом виде спорта. С одной стороны, был великолепный прокат Щербаковой, которая одержала историческую победу. Она завоевала золото, несмотря на тяжелейший сезон, по ходу которого её неоднократно критиковали. Анна победила, но мир в этот момент сосредоточился на других вещах.



Валиева сломалась под олимпийским давлением и пристальным вниманием общественности. Она принимала участие в соревнованиях, несмотря на положительный допинг-тест. А рядом находилась Трусова, кипевшая от гнева. Она рисковала здоровьем, но даже историческая программа с пятью четверными прыжками не принесла ей золотую медаль. Изолированный чемпион, упавший духом фаворит с положительной допинг-пробой и недовольный серебряный призёр — всё это в нескольких шагах друг от друга. Что стало с этим видом спорта? Турнир омрачён, фигуристки ментально травмированы, и никто не знает, что будет дальше.



У Трусовой была безумно сложная комбинация. Впрочем, её прыжки кажутся неуправляемыми и отчаянными. Есть ощущение, что она уделяет мало внимания другим элементам. Тем не менее однобокий подход Трусовой едва не сделал её олимпийской чемпионкой. Щербакова находится в совсем другой лиге, нежели Трусова. Анна каталась как чемпионка, действовала грациозно. Она не переставала удивлять судей техническим арсеналом. Руки балерины почти не поддавались силе, с которой она скользила по льду. Это было шикарное выступление. Щербакова наверняка выиграла бы Олимпиаду, даже если бы Валиева хорошо откатала свою программу.

Но Камила не выступила хорошо. С первых секунд казалось, будто бы её тело похитили. Она оказалась не в состоянии выпрямить руки или достаточно глубоко упереться коленями для исполнения прыжков, которые обычно легко ей даются. Мы наблюдали, как 15-летняя девочка увядает на глазах. Когда музыка стихла, стало понятно, что кто-то похитил не только тело, но и дух Валиевой.

Щербакова отметила, что ей нужно посидеть в одиночестве, чтобы осознать масштаб своего успеха. Победа на Олимпиаде — вершина для многих спортсменов. Последние успехи российских фигуристок — заслуга Этери Тутберидзе. Но её спортсменки добиваются триумфа до 18 лет, а затем уходят со сцены, а их тела изнашиваются. Что хорошего в золоте Олимпиады в 15, 16 или 17 лет в системе, которая ценит медаль больше, чем опыт? Какая радость в успехе, когда СМИ окружают плачущего товарища по команде, а другой конкурент закатывает истерику позади тебя? Какая гордость быть на подиуме, когда люди удивляются тому, что есть подиум, на котором можно стоять? В таком представлении нет победителей, а все достижения оказались запятнаны».

«Камилу бросили на растерзание»

Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт выразила надежду, что Валиева переживёт все эти неприятные события и вернётся.



«То, что произошло с Валиевой, просто ужасно. Её сломали. Это просто невыносимо. Камила не могла победить в таких условиях. Девочке 15 лет, вся эта шумиха сломала её. Она не была похожа на себя. Валиеву бросили на растерзание. Надеюсь, что она всё это переживёт и вернётся», — приводит слова Витт Kicker.

Шведский фигурист Никлас Хогнер считает, что Камиле вообще не следовало выступать на Олимпиаде под таким давлением.



«Валиева была машиной, которая безошибочно катала свою программу. Но на Олимпиаде это вообще не сработало. Я слышал, что Камила вышла на лёд, поскольку предполагалось, что это ради её же благополучия. Это был неправильный сигнал всему остальному миру. Наверное, лучше было бы отправить её домой и посадить в самолёт рядом с ней врача», — цитирует Хогнера Expressen.