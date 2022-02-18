Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Известно время выхода на лёд российских спортивных пар в произвольной программе на ОИ

Известно время выхода на лёд российских спортивных пар в произвольной программе на ОИ
Комментарии

Стало известно время выхода на лёд российских спортивных пар в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине, которая состоится завтра, 19 февраля.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский по итогам короткой программы заняли места со второго по четвёртое и выступят в заключительной разминке. Выходить на лёд они будут в порядке, обратном занятым местам. Начнут заключительную разминку Бойкова и Козловский в 16:21 по московскому времени. Следом за ними выступят Мишина и Галлямов, затем Тарасова и Морозов.

Завершится розыгрыш последнего комплекта олимпийских медалей в фигурном катании на Играх в Пекине выступлением китайской пары Вэньцзин Суй/Хань Цун. Они выйдут на лёд в 16:45 мск. Имена олимпийских чемпионов станут известны в 16:53 мск.

Три российские пары проигрывают феноменальным китайцам. Но шансы на золото ещё есть Три российские пары проигрывают феноменальным китайцам. Но шансы на золото ещё есть
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022