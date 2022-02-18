Известно время выхода на лёд российских спортивных пар в произвольной программе на ОИ

Стало известно время выхода на лёд российских спортивных пар в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине, которая состоится завтра, 19 февраля.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский по итогам короткой программы заняли места со второго по четвёртое и выступят в заключительной разминке. Выходить на лёд они будут в порядке, обратном занятым местам. Начнут заключительную разминку Бойкова и Козловский в 16:21 по московскому времени. Следом за ними выступят Мишина и Галлямов, затем Тарасова и Морозов.

Завершится розыгрыш последнего комплекта олимпийских медалей в фигурном катании на Играх в Пекине выступлением китайской пары Вэньцзин Суй/Хань Цун. Они выйдут на лёд в 16:45 мск. Имена олимпийских чемпионов станут известны в 16:53 мск.