Три российские пары проигрывают феноменальным китайцам. Но шансы на золото ещё есть

Драма в женском одиночном катании затмила всё, что происходило на этой Олимпиаде. Но, как бы не было больно за наших фигуристок, жизнь продолжается. И Игры продолжаются. Последний комплект медалей в фигурном катании разыграют спортивные пары. И здесь, к сожалению, мы тоже вряд ли будем лишены драмы. На олимпийский пьедестал претендует сразу три дуэта из России. Но заполучить сразу все награды им помешает мощная пара из Китая, выступающая на домашнем льду. Пока дальше всех от медалей Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, прилично уступающие конкурентам.

Вэньцзин Суй/Хань Цун и Евгения Тарасова/Владимир Морозов выдали феноменальные прокаты, не дав ни единого шанса даже действующим чемпионам мира Анастасии Мишиной/Александру Галлямову. Тем не менее лидерство пока за китайцами.



Но у наших пар ещё есть шансы на золото!

Разогрев перед выступлением звёзд

Открывали короткую программу фигуристы из Грузии Карина Сафина и Лука Берулава. Подопечные Павла Слюсаренко и Максима Транькова показали эффектный прокат, качественно исполнив все элементы. Но получили всего лишь 66,11 балла. В отличной форме к Олимпиаде подошли Алекса Шимека-Книрим и Брэндон Фрейзер. Американцы выдали безупречный прокат программы под «House of The Rising Sun» и получили внушительные 74,23 балла. Самые опытные участники турнира Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд не смогли порадовать безошибочным выступлением, но даже с помарками их проникновенное катание доводит до мурашек.

Трогательную программу показали Рику Миура и Рюити Кихара, поднимающие парное катание в Японии на новый уровень. Фигуристы поразили лёгким воздушным выступлением, но совершили ошибку на тройном тулупе. Тем не менее баллы они получили хорошие — 70,85. Опытные итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе выдали нежный прокат под песню «Let It Be», но партнёрша упала с выброса, из-за чего их оценка составила всего 63,58 балла. Не порадовала и первая пара Канады Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро. Фигуристы ошиблись на подкрутке, а затем партнёрша упала с выброса. Как итог — всего 62,51 балла.

Американский фигурист Тимоти Ледюк приехал в Пекин не только для того, чтобы стать первым в истории зимней Олимпиады небинарным участником. Вместе с Эшли Кейн-Гриббл они приехали влюблять в себя зрителей волшебным катанием. И в короткой программе у них это, безусловно, получилось. Американцы выступали под саундтрек из «Белого ворона», полюбившийся болельщикам благодаря программе Михаила Коляды. Эшли и Тимоти выдали проникновенный и практически безошибочный прокат, получив внушительные 74,23 балла. Зал отпраздновал успех фигуристов криками и овациями.

Бросить вызов по громкости аплодисментов Кейн-Гриббл и Ледюку решили Чэн Пэн и Ян Цзинь. Китайцы продемонстрировали необычную программу под мэшап из «Лунной сонаты» Бетховена и No One Алиши Киз, безупречно справившись со всеми элементами. Публика одарила их громкими и продолжительными овациями. Команда Китая и вовсе аплодировала стоя. За свой прокат Пэн/Цзинь получили солидные 76,10 балла.

Но всё, что было до выхода на лёд участников из сильнейшей разминки, — это разогрев перед выступлением настоящих звёзд. С выходом российских пар и Вэньцзин Суй/Хань Цуна началась настоящая жара.

Невероятные китайцы побили мировой рекорд!

Первыми из финальной группы участников на лёд вышли новоиспечённые олимпийские чемпионы в команде Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Подопечные Тамары Москвиной вышли на лёд полные уверенности, и откатали программу с фирменной позитивной энергетикой. После четырёх разминок, полных прокатов под заунывную медленную музыку, торжественная «Эсмеральда» Мишиной и Галлямова стала глотком свежего воздуха. Настя и Саша технично исполнили все элементы, чуть-чуть не дотянувшись до мирового рекорда китайцев. Судьи оценили их прокат в 82,76 балла. А это, на минуточку, их лучшие баллы в карьере!



Главные конкуренты россиян, Вэньцзин Суй и Хань Цун, приехали на Олимпиаду только за золотом. Китайцы находятся в блестящей форме и не позволяют себе совершить ни малейшей ошибки. Техничные элементы, запредельный уровень катания и невероятное чувство друг друга. Стоит признать, но с такими Вэньцзин и Ханем бороться крайне сложно. Фигуристы выдали феноменальный прокат под оркестровую сюиту из фильма «Миссия невыполнима» и произвели фурор на арене. Публика встретила Суй и Цуна громкими аплодисментами, которые только усилились при объявлении баллов. 84,41 балла поставили судьи китайским фигуристам. Это новый мировой рекорд!

Тарасова и Морозов почти дотянулись до китайцев!

После невероятного проката китайских фигуристов на домашней арене было бы сложно выступать кому угодно. Но за Евгению Тарасову и Владимира Морозова было особенно тревожно, ведь крепкими нервами они не славятся. Россияне вышли на лёд с заметным волнением, которое сказывалось и на прокате. Но они боролись за каждый элемент и старались максимально отыгрывать каждую ноту знаменитой композиции Людовико Эйнауди. Женя и Володя показали трогательнейшую историю Галатеи и Пигмалиона, доведя зрителей до мурашек. По технике фигуристки на немного обошли китайцев, что само по себе уже сенсация. Но дадут ли им выиграть короткую программу с мировым рекордом — никто не понимал до последнего. Судьи щедро оценили Тарасову и Морозова, поставив им 84,25 балла. К сожалению, обойти китайцев они не смогли. Но такие космические баллы — это очень хорошая заявка на золото.

Пары в последней разминки один за другим поражали феноменальными прокатами. Какой груз давления лежал на Александре Бойковой и Дмитрие Козловском — даже представить сложно. Тем не менее фигуристы вышли без тени сомнения на лице и начали показывать свою роскошную постановку «Лебединое озеро». Элементы подопечные Тамары Москвиной исполняли немного нервно, допуская мелкие недочёты, но программу они отыгрывали очень эмоционально. Саша и Дима остались довольны своим прокатом и выглядели очень счастливыми. Однако судьи оценили их достаточно скромно, поставив всего 78,59 балла, будто заранее уготовив им судьбу четвёртого номера. Потери в короткой программе могут значительно сказаться на шансах Бойковой с Козловским на пьедестал, но всё решится в произвольной программе.



Пока же лидерство удерживают невероятные китайцы, не готовые отдавать золотую медаль на родной земле. Но наши ещё с ними поборются!