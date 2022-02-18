Валиева отказалась общаться с журналистами по прилёте с Олимпиады в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева отказалась общаться с представителями СМИ по прилёте с Олимпийских игр в Пекине (Китай). Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно после окончания командного турнира Олимпиады. CAS допустил фигуристку до участия в личном турнире в Пекине.
При этом церемония награждения в случае попадания Валиевой в тройку призёров была бы отложена до окончания расследования, так как её результаты на Олимпиаде считаются предварительными. Валиева стала четвёртой, дважды упав в произвольной программе и упустив медаль Игр в Пекине.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 18 февраля 2022
-
18:52
-
18:50
-
18:47
-
18:42
-
18:36
-
18:31
-
18:27
-
18:21
-
18:18
-
18:07
-
17:59
-
17:56
-
17:54
-
17:37
-
17:34
-
17:33
-
17:31
-
17:21
-
17:15
-
17:10
-
17:09
-
17:08
-
17:00
-
16:53
-
16:51
-
16:49
-
16:43
-
16:43
-
16:38
-
16:31
-
16:24
-
16:18
-
16:10
-
16:10
-
16:08