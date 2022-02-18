Валиева отказалась общаться с журналистами по прилёте с Олимпиады в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева отказалась общаться с представителями СМИ по прилёте с Олимпийских игр в Пекине (Китай). Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно после окончания командного турнира Олимпиады. CAS допустил фигуристку до участия в личном турнире в Пекине.

При этом церемония награждения в случае попадания Валиевой в тройку призёров была бы отложена до окончания расследования, так как её результаты на Олимпиаде считаются предварительными. Валиева стала четвёртой, дважды упав в произвольной программе и упустив медаль Игр в Пекине.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.