Шорт-трекист Константин Ивлиев оценил выступление на зимних Играх — 2022 в Пекине
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Российский шорт-трекист Константин Ивлиев, вернувшись в Москву, подвёл итог своего выступления на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).
Ивлиев стал серебряным призёром Олимпийских игр на дистанции 500 метров. Также он участвовал в двух эстафетах: в составе мужской национальной команды занял четвёртое место, в смешанной эстафете – седьмое.
«Настроение отличное! Всё понравилось, встретили тепло! Я доволен своим выступлением. Горд, что взял серебро, но буду стремиться дальше к более крутым достижениям», — передаёт слова Ивлиева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Кроме Ивлиева, личную медаль России в шорт-треке на Играх в Пекине принёс Семён Елистратов, ставший бронзовым призёром на дистанции 1500 метров.
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