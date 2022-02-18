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«Очень глубоко суют свои маленькие палочки». Елистратов — о ПЦР-тестах на Олимпиаде

«Очень глубоко суют свои маленькие палочки». Елистратов — о ПЦР-тестах на Олимпиаде
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Российский шорт-трекист Семён Елистратов, вернувшись в Москву, поделился впечатлениями от участия в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

Елистратов стал бронзовым призёром Олимпийских игр на дистанции 1500 метров. Также он участвовал в двух эстафетах: в составе мужской команды занял четвёртое место, в миксте – седьмое. На дистанции 1000 метров Елистратов занял 21-е место.

«Самое тяжёлое — ежедневная сдача ПЦР-тестов. Очень надоедало. Они ещё очень глубоко суют свои маленькие палочки — это было тяжело. К сожалению, в этой ситуации от тебя ничего не зависело: не знаешь, будет отрицательный или положительный тест.

Ну и еда оставляла на Олимпиаде желать лучшего. Что хочется сейчас? Борщ, пельмени и чёрный хлеб. Я соскучился по русской еде. Завтра буду дома — вся надежда на супругу. Соскучился по семье. Всё остальное — супер. Я рад, что мне удалось показать результат», — передаёт слова Елистратова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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