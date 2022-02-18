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Российский фристайлист Буров рассказал об объятиях с украинцем Абраменко

Российский фристайлист Буров рассказал об объятиях с украинцем Абраменко
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Лыжный акробат Илья Буров подвёл итог своего выступления на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай), а также рассказал об объятиях после турнира с серебряным призёром украинцем Александром Абраменко.

Буров на второй Олимпиаде подряд стал бронзовым призёром в личном турнире. В составе сборной России по фристайлу Илья стал пятым в турнире смешанных команд.

«Сезон не заканчивается, впереди ещё работа. Что рассказывать об объятиях с Абраменко? Мой друг выиграл медаль. Как и четыре года назад на пьедестале, поздравили друг друга. Россияне, украинцы, белорусы держались вместе, мы всегда дружим. О ситуации с Валиевой я не в курсе», — передаёт слова Бурова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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