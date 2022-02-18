Трусова поаплодировала Щербаковой на церемонии награждения Олимпийских игр — 2022

Российская фигуристка Александра Трусова, занявшая второе место на Олимпийских играх в Пекине, во время церемонии награждения поаплодировала своей партнёрше по тренировочной группе Анне Щербаковой, которая стала чемпионкой в соревнованиях одиночниц.
Этот момент не попал в телетрансляцию, однако был замечен на видео из зала.
Напомним, вчера, 18 февраля, во время цветочной церемонии Трусова не стала хлопать Щербаковой. До этого Александра расплакалась и эмоционально отреагировала на серебро в соревнованиях одиночниц. Трусова первой в истории Олимпиад приземлила пять четверных прыжков, но не сумела выиграть у своей соотечественницы Щербаковой по сумме баллов за две программы.
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- 18 февраля 2022
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