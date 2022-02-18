Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Четыре арбитра поставили на первое место в короткой программе ОИ-2022 российские пары

Четыре арбитра поставили на первое место в короткой программе ОИ-2022 российские пары
Комментарии

Четыре арбитра поставили на первое место по итогам короткой программы российские пары, пять судей посчитали лучшими китайский дуэт Вэньцзин Суй/Хань Цун. При этом на второе место хозяев Олимпиады-2022 поставил только болгарский арбитр, судьи из России, Израиля и Венгрии решили, что лучше китайцев были как Евгения Тарасова/Владимир Морозов, так и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Тарасову и Морозова никто из арбитров не поставил ниже второго места. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский у восьми судей из девяти оказались на четвёртой позиции.

Отметим также, что российский арбитр поставил всей тройке лучших в короткой программе оценки, превышающие новый мировой рекорд – 84,41. Именно с такой суммой балов Вэньцзин Суй и Хань Цун выиграли короткую программу, на 0,16 опередив Тарасову и Морозова.

Произвольную программу спортивные пары покажут завтра, 19 февраля.

Три российские пары проигрывают феноменальным китайцам. Но шансы на золото ещё есть Три российские пары проигрывают феноменальным китайцам. Но шансы на золото ещё есть
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022