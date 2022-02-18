Четыре арбитра поставили на первое место в короткой программе ОИ-2022 российские пары

Четыре арбитра поставили на первое место по итогам короткой программы российские пары, пять судей посчитали лучшими китайский дуэт Вэньцзин Суй/Хань Цун. При этом на второе место хозяев Олимпиады-2022 поставил только болгарский арбитр, судьи из России, Израиля и Венгрии решили, что лучше китайцев были как Евгения Тарасова/Владимир Морозов, так и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Тарасову и Морозова никто из арбитров не поставил ниже второго места. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский у восьми судей из девяти оказались на четвёртой позиции.
Отметим также, что российский арбитр поставил всей тройке лучших в короткой программе оценки, превышающие новый мировой рекорд – 84,41. Именно с такой суммой балов Вэньцзин Суй и Хань Цун выиграли короткую программу, на 0,16 опередив Тарасову и Морозова.
Произвольную программу спортивные пары покажут завтра, 19 февраля.
- 18 февраля 2022
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