Глава ОКР отреагировал на слова президента МОК о Камиле Валиевой

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. В ходе пресс-конференции Бах признался, что его поразило холодное отношение команды к Валиевой, которая неудачно выступила в произвольной программе на Играх.
«Безусловно, много неоднозначного в словах Баха. Не со всем можно согласиться. Точнее всего сказал Александр Горшков — спортсменка за эти дни подвергалась самой настоящей травле со стороны западных СМИ, со стороны взрослых людей. 15-летняя девочка подвергалась травле взрослых. Почему на это не реагируют представители МОК, вызывает большой вопрос», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 18 февраля 2022
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