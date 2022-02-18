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Глава ОКР отреагировал на слова президента МОК о Камиле Валиевой

Глава ОКР отреагировал на слова президента МОК о Камиле Валиевой
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. В ходе пресс-конференции Бах признался, что его поразило холодное отношение команды к Валиевой, которая неудачно выступила в произвольной программе на Играх.

«Безусловно, много неоднозначного в словах Баха. Не со всем можно согласиться. Точнее всего сказал Александр Горшков — спортсменка за эти дни подвергалась самой настоящей травле со стороны западных СМИ, со стороны взрослых людей. 15-летняя девочка подвергалась травле взрослых. Почему на это не реагируют представители МОК, вызывает большой вопрос», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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