Горнолыжный спорт, Олимпиада, командные соревнования: когда начало, где смотреть

Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в командных соревнованиях по горнолыжному спорту. 1/8 финала начнётся в 5:00 мск, 1/4 финала — в 5:40, полуфинал — в 6:09, финал — в 6:37.



В прямом эфире соревнования покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 15 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10-7-5). На третьей позиции располагаются США (8-8-5). Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей и занимает девятое место. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.



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