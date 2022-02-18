Жулин обратился к главе МОК с открытым письмом о Валиевой и Тутберидзе

Александр Жулин, тренер серебряных призёров Олимпийских игр в Пекине Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, обратился с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

Ранее в ходе пресс-конференции Бах признался, что его поразило холодное отношение тренерского штаба Этери Тутберидзе к Камиле Валиевой, которая неудачно выступила в произвольной программе на Играх.



«Уважаемый господин президент. Есть несколько моментов, которые подтолкнули меня к написанию этого письма.



Первое. Мне очень удивительна Ваша реакция на поведение российского тренера Этери Тутберидзе после проката произвольной программы её ученицы Камилы Валиевой. Вы пишете, что Вы переживали за Камилу весь прокат, а реакция тренера была очень жёсткой. Тренер Тутберидзе воспитала шесть олимпийских медалистов и четырёх олимпийских чемпионок с 2014 года, и, наверное, ей известно, как и что говорить своим ученицам после выступлений.



Вы, пожалуйста, проанализируйте Вашу позицию по отношению к женщине и юной девушке начиная с 8 февраля сего года. С позиции мужчины Вы вели себя, на мой взгляд, жестоко и некорректно. По меньшей мере, не Вам учить выдающегося тренера манерам.



Второе. Очень бы хотелось изменений в политике ВАДА. Сам институт, несомненно, правильный и логичный. Но Вы припомните, с какими препаратами отстраняли спортсменов. Раньше это были анаболические стероиды, эритропоэтин, фурасемид, кровяной допинг. Нет никаких вопросов — эти препараты помогают в выносливости и приросте физической силы. И не так давно началось выслуживание (видимо, перед МОК и Вами в том числе).



Моя фигуристка Екатерина Боброва была лишена чемпионата мира из-за следов мельдония в организме и через полгода была полностью оправдана в CAS, но главное, что следы мельдония могут оставаться в организме до конца жизни. Этот препарат абсолютно не исследован и не даёт никаких прибавок в результатах, но он был введён в список запрещённых в самой опасной четвёртой графе!



Очень многие российские спортсмены пострадали от этого «опаснейшего» препарата. Почему российские? Да просто он непопулярен на Западе. Это не допинг. Это придуманная история. Вы знаете, как много молодых футболистов и хоккеистов погибают на тренировках от проблем с сердцем от огромных нагрузок? Видимо, нет… Вам бы посоветовать ВАДА придумать лекарство для поддержания сердечной мышцы, а не ловить несчастных спортсменов на всякой ерунде. Вам бы организовать круглый стол, всё это обсудить и прийти к умному решению, оставив в запрещённых препаратах действительно сильнодействующие…

Третье. Это для меня была уже девятая подряд Олимпиада, и по настроению впечатления были такие, что я нахожусь на войне вместо праздника, причём с ужасной едой и житьём в отеле в полутора часах езды на каток. Конечно, я понимаю, что коронавирус очень этому поспособствовал, но Вы как президент могли бы попробовать приложить максимум усилий и вернуть атмосферу праздника и счастья, как это было раньше, а Вы, мне кажется, сильно увлеклись настроением девочки и женщины из России, которых и так уничтожали на каждом углу. Мне кажется, Вам есть чем заняться, помимо этого.

С надеждой на прочтение и понимание, чемпион мира и Европы, двукратный олимпийский призёр Александр Жулин», — написал Жулин на своей странице в «Инстаграме».