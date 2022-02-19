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Кёрлинг, Швеция — Великобритания, Олимпиада-2022, Пекин, мужчины: когда начнётся финал, по какому каналу смотреть

Швеция — Великобритания, кёрлинг, Олимпиада, финал: когда начало, где смотреть
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Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится финальный матч мужского турнира по кёрлингу между сборными Швеции и Великобритании. Начало встречи запланировано на 9:05 мск.

В прямом эфире финал покажет телеканал «Матч! Игра».

Медальный зачёт Олимпиады возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 15 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10-7-5). На третьей позиции располагаются США (8-8-5). Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей и занимает девятое место. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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