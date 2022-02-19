Конькобежный спорт, Олимпиада, масс-старт, женщины: когда начнётся, где смотреть

Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершатся соревнования по конькобежному спорту. Будут разыграны медали в женском масс-старте. Полуфинал начнётся в 10:45 мск, финал — в 12:00.
В прямом эфире соревнования по конькобежному спорту можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 15 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10-7-5). На третьей позиции располагаются США (8-8-5). Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей и занимает девятое место. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.
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