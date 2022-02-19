Фигурное катание, Олимпиада, пары, произвольная программа: когда начало, где смотреть

Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) спортивные дуэты выступят с произвольной программой. Начало запланировано на 14:00 мск.



В прямом эфире соревнования покажет телеканал «Россия 1».

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Спортивные пары. Положение после короткой программы

1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 84,41.

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 84,25.

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 82,76.

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 78,59.

Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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