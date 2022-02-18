Тутберидзе: нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом

Тренер Этери Тутберидзе поблагодарила своего коллегу Александра Жулина за слова поддержки, высказанные в открытом письме к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

Ранее в ходе пресс-конференции Бах признался, что его поразило холодное отношение тренерского штаба Этери Тутберидзе к Камиле Валиевой, которая неудачно выступила в произвольной программе на Играх.

«Я очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом», – написала Тутберидзе в комментариях к посту Жулина в «Инстаграме».

Валиева, против которой ведётся расследование из-за нарушения антидопинговых правил, заняла четвёртое место в личном турнире Олимпийских игр в Пекине. Так как Камила несовершеннолетняя, ранее все заинтересованные стороны, в том числе МОК, заявили, что будут также разбираться с персоналом спортсменки.