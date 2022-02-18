Ягудин обратился к Валиевой, Щербаковой и Трусовой после олимпийского турнира

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин подвёл итоги турнира в женском одиночном катании на Играх-2022 в Пекине.

Напомним, золото завоевала Анна Щербакова, серебряным призёром стала Александра Трусова. Камила Валиева неудачно выступила в произвольной программе и заняла четвёртое место.

«Тяжёлые сутки. Лично мне понадобились 24 часа, чтобы переварить всё то, что вчера произошло. Олимпиада 2002 года, где мы с Плющенко боролись за золото, 2018 год — заруба Медведевой и Загитовой — это всё уже не кажется такой драмой, как то, что произошло вчера в Пекине. Признаюсь, я ни за кого не болел отдельно. Я переживаю за каждого, кто выступает за мою Родину. И всех трёх девочек люблю одинаково.



Восхищаюсь Трусовой, которая в произволке сделала то, что, скорее всего, не повторит никто из девочек долгие годы, а может, и никогда. Восхищаюсь Валиевой, которая поцелована Вселенной и находится на другом, каком-то внеземном уровне. Обсуждать лишний раз, что вчера с ней произошло, не хочу. Кажется, друзья, мы переборщили с этими обсуждениями и вниманием к самой талантливой фигуристке в истории.



И, конечно, я восхищаюсь Щербаковой, у которой случилась драма с коньками за несколько дней до старта Игр. Обыватель никогда не поймет эту проблему, но сломанные коньки перед соревнованиями — это катастрофа для фигуриста. И то, что она выступала в необкатанных коньках и стала олимпийской чемпионкой, говорит о том, что она выдающийся спортсмен с железными нервами.



Девочки, живите долго. Будьте в спорте долго. Будьте с Этери Георгиевной до конца карьеры. Золотая медаль одна. А вас трое.



Конечно, я отдельно хотел сказать, что восхищаюсь Этери Георгиевной и её командой в лице Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова. Тутберидзе — феноменальный тренер. Этери Георгиевна не очень любит много говорить, и я тоже не буду. Я просто хотел бы отправить любого, кто считает, что Тутберидзе что-то делает не так, на страницу её Wikipedia и посчитать, сколько медалей стране принесла Этери Георгиевна», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».