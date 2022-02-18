Ягудин прокомментировал итоги короткой программы пар на Олимпиаде

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин подвёл итоги выступления спортивных пар в короткой программе на зимних Олимпийских играх – 2022.

Лучшими стали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун, на счету которых 84,41 балла. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов уступили им 0,16 балла. Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 82,76 балла заняли третье место. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвёртыми.



«Все наши пары выступили хорошо. Все три пары в игре, пока всё отлично. Все прям молодцы. Никто из наших не лишён шанса. Всё решит произвольная программа», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Произвольную программу в личном турнире Олимпийских игр спортивные пары покажут завтра, 19 февраля.