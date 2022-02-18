Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Кондратюк: никто никогда в жизни не отберёт эмоции и счастье, что я попал на Олимпиаду

Кондратюк: никто никогда в жизни не отберёт эмоции и счастье, что я попал на Олимпиаду
Комментарии

Российский фигурист Марк Кондратюк, в составе сборной России выигравший олимпийский командный турнир, рассказал, как спортсмены узнали об отмене церемонии награждения.

«Вообще, церемония награждения должна была пройти 7 февраля, но все три страны решили перенести её на день, потому что на следующее утро была короткая программа у мужчин, а ребята из Японии и США являлись главными претендентами на золото. Перенесли на день. 8-го числа мы оделись, собрались, выдвинулись в сторону автобусной остановки, и в этот момент сообщили, что церемонии не будет…

Неожиданная ситуация в целом… И тут есть два варианта: либо ты сидишь, загоняешься, переживаешь сам; либо помогаешь Камиле. Мне кажется, я поступил так, как должен был поступить любой человек на моём месте!

Помогал как мог… Просто я понимал, что она девочка, что она одна, что здесь у неё, кроме тренеров, почти никого нет. Но тренеры — это одно, а друзья — другое. Мы с Морисом Квителашвили постоянно общались с Камилой. Я куда-то ходил с ней, сидели вместе, LEGO собирали, чтобы чем-то занять её, переключиться.

Знаете, я долго думал и пришёл к тому, что на льду мы всем показали, что выиграли как спортсмены. Остальное уже зависит не от нас. Это решают другие. Но никто никогда в жизни не отберёт у меня эмоции, впечатления, воспоминания и счастье, что я попал на Олимпийские игры. А всё остальное вторично», — приводит слова Кондратюка пресс-служба ФФККР.

«Султан наших сердец». Как российский фигурист Кондратюк стал героем Олимпиады «Султан наших сердец». Как российский фигурист Кондратюк стал героем Олимпиады
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022