Кондратюк: никто никогда в жизни не отберёт эмоции и счастье, что я попал на Олимпиаду

Российский фигурист Марк Кондратюк, в составе сборной России выигравший олимпийский командный турнир, рассказал, как спортсмены узнали об отмене церемонии награждения.

«Вообще, церемония награждения должна была пройти 7 февраля, но все три страны решили перенести её на день, потому что на следующее утро была короткая программа у мужчин, а ребята из Японии и США являлись главными претендентами на золото. Перенесли на день. 8-го числа мы оделись, собрались, выдвинулись в сторону автобусной остановки, и в этот момент сообщили, что церемонии не будет…

Неожиданная ситуация в целом… И тут есть два варианта: либо ты сидишь, загоняешься, переживаешь сам; либо помогаешь Камиле. Мне кажется, я поступил так, как должен был поступить любой человек на моём месте!

Помогал как мог… Просто я понимал, что она девочка, что она одна, что здесь у неё, кроме тренеров, почти никого нет. Но тренеры — это одно, а друзья — другое. Мы с Морисом Квителашвили постоянно общались с Камилой. Я куда-то ходил с ней, сидели вместе, LEGO собирали, чтобы чем-то занять её, переключиться.

Знаете, я долго думал и пришёл к тому, что на льду мы всем показали, что выиграли как спортсмены. Остальное уже зависит не от нас. Это решают другие. Но никто никогда в жизни не отберёт у меня эмоции, впечатления, воспоминания и счастье, что я попал на Олимпийские игры. А всё остальное вторично», — приводит слова Кондратюка пресс-служба ФФККР.