«Султан наших сердец». Как российский фигурист Кондратюк стал героем Олимпиады

Марк Кондратюк стал настоящим открытием этой Олимпиады. За рубежом и не подозревали, что у России есть такой сильный одиночник. Ученик Светланы Соколовской на равных боролся с лидерами мирового фигурного катания и внёс неоценимый вклад в победу нашей сборной в командном турнире.

К сожалению, сил на индивидуальное первенство у спортсмена уже не хватило. Но в сердцах фанатов он навсегда останется героем.

«Наш российский андерграунд»

История Марка Кондратюка очень похожа на чудесную сказку. Фигурист, имя которого пару лет назад почти никто не слышал, внезапно стал звездой сборной России и её первым номером. А ведь поначалу от ученика Светланы Соколовской не ждали каких-то особенных результатов. Карьеру фигуриста едва не подкосила тяжёлая болезнь: из-за синдрома Осгуда-Шляттера Кондратюк несколько месяцев не вставал на коньки и хотел заканчивать со спортом. Тем более уходить ему было куда — помимо фигурного катания, Марк увлекается современным искусством и является автором более 500 картин.

Однако любовь ко льду и поддержка тренеров переубедили спортсмена, и он начал много работать над собой, чтобы добиться успеха. Сначала фигурист пробился в тройку на чемпионате страны в Челябинске в прошлом году, затем громко заявил о себе на Кубке Первого канала, доведя до слёз капитана своей команды Евгению Медведеву. Комментатор турнира Максим Траньков и вовсе назвал Кондратюка «нашим русским андерграундом», намекая, что у Марка есть всё, чтобы разрушить стереотипы о мужском одиночном катании в России и начать в нём новую эпоху.

Спортсмен обладает хорошим техническим арсеналом, а также нестандартным подходом к собственным программам. Видно, что в постановках Кондратюка отражается личная философия. Так, главным открытием сезона стала его произвольная программа «Иисус Христос — суперзвезда», в которой Марк раскрыл свой бунтарский характер. С ней же связана и забавная история с тренировок спортсмена.

«За день до отъезда с Кондратюком в Оберстдорф захожу с магнитофончиком на лёд, как обычно. И вижу Марка со стрижкой Тараса Бульбы. А у нас первый выход в люди, «Иисуса Христа» катать… Меня как кипятком обдало. Истерика, ору, не могу остановиться. Швырнула магнитофон на лёд, тот вдребезги… А как божественно тренировка прошла! Отфигачили, просто каждый из них, кто был на льду, все свои программы чистоганом», — делилась воспоминаниями Соколовская с RT.

Два титула меньше чем за месяц

В Германию Кондратюк отправился за третьей олимпийской квотой для России, и со своей задачей фигурист справился блестяще. Но главное испытание ждало Марка впереди. На национальном чемпионате спортсмену противостояли более десятка талантливых одиночников, но в итоге золотая медаль досталась именно ему. После своей победы воспитанник ЦСКА не мог сдержать слёз.

На пресс-конференции Марк отчаянно не хотел признавать себя лидером российской команды, понимая, что для этого звания нужно ещё не раз показать себя на крупнейших стартах. Именно это он и сделал на чемпионате Европы в Таллине. Кондратюк выдал два шикарных проката и стал лучшим фигуристом континента. Меньше чем за месяц он взял два важных титула и подтвердил свои притязания на поездку в Пекин.

Кондратюк стал героем Олимпиады

На Олимпиаде Марка ждало непростое испытание. Воспитанник ЦСКА стал членом нашей сборной в командном турнире и вместо двух программ катал четыре. Первые старты оказались для фигуриста невероятно успешными. В борьбе с такими сильными соперниками, как Нэйтан Чен, Сёма Уно и Боян Цзинь, он не дрогнул и занял третье место, принеся России восемь баллов. В произвольной программе он внезапно улучшил свой результат, обойдя мощного американца Винсента Чжоу. По сути, именно Марк предрешил победу сборной России в команднике. Спортсмен перевыполнил задачу по баллам и помог увеличить отрыв от США во второй день соревнований.

Фигурист получил признание от многих знаменитых людей как в России, так и за рубежом. Выступление Кондратюка под композицию из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» оценил даже американский актёр и режиссёр Бен Стиллер. «Моё уважение русскому фигуристу», — написал он.

Восхищались Марком и коллеги по цеху. Алёна Косторная признавалась, что не смотрит Игры в Китае, но прокат ученика Светланы Соколовской пропустить всё же не смогла. Чемпионка Европы поздравила его с успешным завершением командного турнира и пожелала удачи в личном.

«Мои поздравления, Марк Кондратюк! Султан наших сердец, жги в личном зачёте», — написала Косторная в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

К сожалению, сил на индивидуальное первенство у Марка осталось мало. В короткой программе он допустил пару ошибок, а в произвольной упал с четверного и не справился с тройными акселями. Тем не менее не самый высокий результат фигуриста никак не повлиял на отношение общественности к нему. Кондратюк по-прежнему является героем: спортсмен, который в начале сезона собирался кататься в юниорах, меньше чем за год стал чемпионом России и Европы и на своих дебютных Олимпийских играх завоевал золото в команде, пожертвовав личным зачётом.

Фантастика!