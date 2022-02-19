Владимир Морозов: просто выйдем и покажем всё, на что способны

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал выступление в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.
Тарасова и Морозов показали лучший прокат в карьере и занимают втрое место, уступая лидерам 0,16 балла.
«Мы просто почувствовали облегчение оттого, что выступили с короткой программой. Мы катались хорошо и в целом довольны своим выступлением, результаты тоже хорошие.
Благодаря чему удалось решить проблемы с короткой программой? Не скажу, что у нас были какие-то хронические ошибки. Были хорошие старты, были плохие. Все работают и по ходу сезона улучшают свои программы, своё катание. Мы трудились и над короткой, и над произвольной программой к Олимпийским играм. Сегодня мы показали результат своей работы.
Как будем готовиться к произвольной программе? Мы просто будем делать всё то, к чему упорно готовились в этом году. Ничего особо не изменится. Мы просто выйдем и покажем всё, на что способны», — приводит слова Морозова пресс-служба МОК.
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