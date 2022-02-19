Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Владимир Морозов: просто выйдем и покажем всё, на что способны

Владимир Морозов: просто выйдем и покажем всё, на что способны
Комментарии

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал выступление в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.

Тарасова и Морозов показали лучший прокат в карьере и занимают втрое место, уступая лидерам 0,16 балла.

«Мы просто почувствовали облегчение оттого, что выступили с короткой программой. Мы катались хорошо и в целом довольны своим выступлением, результаты тоже хорошие.

Благодаря чему удалось решить проблемы с короткой программой? Не скажу, что у нас были какие-то хронические ошибки. Были хорошие старты, были плохие. Все работают и по ходу сезона улучшают свои программы, своё катание. Мы трудились и над короткой, и над произвольной программой к Олимпийским играм. Сегодня мы показали результат своей работы.

Как будем готовиться к произвольной программе? Мы просто будем делать всё то, к чему упорно готовились в этом году. Ничего особо не изменится. Мы просто выйдем и покажем всё, на что способны», — приводит слова Морозова пресс-служба МОК.

Три российские пары проигрывают феноменальным китайцам. Но шансы на золото ещё есть Три российские пары проигрывают феноменальным китайцам. Но шансы на золото ещё есть
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022