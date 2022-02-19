Командные соревнования по горнолыжному спорту на Олимпиаде в Пекине перенесены

Командные соревнования по горнолыжному спорту, которые должны были состояться на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) сегодня, 19 февраля, перенесены на завтра из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба FIS.

Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 15 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10-7-5). На третьей позиции располагаются США (8-9-6). Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей и занимает девятое место. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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