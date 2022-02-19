Анна Щербакова опубликовала пост о церемонии награждения, Илья Авербух отреагировал

Российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая золото в личных соревнованиях на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), опубликовала пост о церемонии награждения.

«Без лишних слов», — написала Щербакова и прикрепила фото с церемонии.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Щербаковой.

На пост Анны отреагировал призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух. В комментарии он написал: «Браво, Анечка! Ты чемпионка!»

Серебряным призёром Олимпиады стала россиянка Александра Трусова. Бронза досталась японке Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева заняла четвёртое место.

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