Анна Щербакова опубликовала пост о церемонии награждения, Илья Авербух отреагировал
Поделиться
Российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая золото в личных соревнованиях на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), опубликовала пост о церемонии награждения.
«Без лишних слов», — написала Щербакова и прикрепила фото с церемонии.
Пост доступен в «инстаграме» Анны Щербаковой.
На пост Анны отреагировал призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух. В комментарии он написал: «Браво, Анечка! Ты чемпионка!»
Серебряным призёром Олимпиады стала россиянка Александра Трусова. Бронза досталась японке Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева заняла четвёртое место.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
Комментарии
- 19 февраля 2022
-
08:29
-
08:27
-
08:18
-
08:04
-
08:00Вероника Степанова обратилась к хейтерам Эксклюзив
-
08:00
-
07:55
-
07:33
-
07:27
-
07:18
-
07:05
-
06:54
-
06:29
-
06:13
-
06:07
-
06:05
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:54
-
04:00
-
02:42
-
02:00
-
01:35
-
01:00
-
00:52
-
00:51
-
00:47
-
00:34
-
00:30
-
00:15
-
00:00
-
00:00
- 18 февраля 2022
-
23:58
-
23:52
Партнерский контент