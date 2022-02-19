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Лыжный марафон на Олимпиаде в Пекине может быть перенесён

Лыжный марафон на Олимпиаде в Пекине может быть перенесён
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что мужской лыжный марафон на Олимпиаде в Пекине (Китай) может быть перенесён из-за неблагоприятных погодных условий. Начало гонки на 50 км свободным стилем запланировано на 9:00 мск, но проведению соревнований может помешать сильный ветер.

«Ребята, главная новость. У нас тут ветрище сильный. Принимается решение, может быть, гонку перенесут. Ждём информации, будет ли она сегодня или, может быть, завтра. Сейчас будет принято решение, состоится ли в эти сроки, в 9:00 по Москве, лыжная гонка на 50 км у мужчин», — сказал Губерниев на видео в своём телеграм-канале.

В гонке должны принять участие четверо россиян: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Денис Спицов.

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