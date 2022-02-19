«Бог всё видит». Болельщица написала хореографу Тутберидзе о золоте Щербаковой, он ответил

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, отреагировал на комментарий подписчицы о золотой медали российской фигуристки Анны Щербаковой на Олимпиаде в Пекине.

Болельщица в комментарии к посту Железнякова написала: «А я вот знаю одно… Анечка Щербакова эту медаль заслужила потом и кровью. Бог всё видит. Бесконечно рада за неё!»

Алексей ответил: «Никто не сомневается в медали Анюты, это же очевидно».

Серебряным призёром Олимпиады стала россиянка Александра Трусова. Бронза досталась японке Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвёртое место.

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