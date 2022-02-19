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Мужской лыжный масс-старт на Олимпиаде в Пекине сокращён до 30 км. Изменено время старта

Мужской лыжный масс-старт на Олимпиаде в Пекине сокращён до 30 км. Изменено время старта
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Организаторы Олимпийских игр в Пекине (Китай) из-за неблагоприятных погодных условий приняли решение сократить дистанцию мужского лыжного марафона с 50 до 30 км. Кроме того, было изменено время начала масс-старта. Изначально старт планировался на 9:00 мск, новое время начала — 10:00.

Состав сборной России на масс-старт: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Денис Спицов.

Александр Большунов на Играх в Пекине завоевал две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. На счету Дениса Спицова золото в эстафете и серебро в скиатлоне. Предстоящий марафон будет последней мужской лыжной гонкой на Олимпиаде в Пекине.

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