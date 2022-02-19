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Динара Алимбекова: за два года поднялась с колен. Этого оказалось недостаточно

Динара Алимбекова: за два года поднялась с колен. Этого оказалось недостаточно
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост о выступлении на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Это уже история. История о том, как за два года подняться с колен (куда сама себя опустила), провести хорошую подготовку и приехать на Олимпийские игры претендентом на награды. Два крутых года, с сильной командой и сильной поддержкой болельщиков! Как итог: этого оказалось недостаточно, но теперь у меня есть четыре года. Сегодня особенно ценно то, что произошло в 2018», — написала Алимбекова, тегнув Дарью Домрачеву, Надежду Скардино и Ирину Лещенко.

Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой.

В 2018 году сборная Беларуси в составе Алимбековой, Домрачевой, Скардино и Лещенко (Кривко) выиграла эстафету на Олимпиаде в Пхёнчхане.

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