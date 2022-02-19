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Антон Смольский подвёл итоги выступления на Олимпиаде в Пекине

Антон Смольский подвёл итоги выступления на Олимпиаде в Пекине
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Белорусский биатлонист Антон Смольский опубликовал пост о своём выступлении на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Олимпийские игры завершились. Приобрёл много ценного опыта. Осуществил очередную мечту. Спасибо за поддержку!» — написал Смольский.

Пост доступен в «инстаграме» Антона Смольского.

Антон завоевал серебро Олимпиады в Пекине в индивидуальной гонке.

Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 15 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10-7-5). На третьей позиции располагаются США (8-9-6). Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей и занимает девятое место. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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