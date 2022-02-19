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В сборной России недовольны решением о сокращении дистанции лыжного марафона на ОИ

В сборной России недовольны решением о сокращении дистанции лыжного марафона на ОИ
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение организаторов сократить дистанцию мужского марафона на Олимпиаде в Пекине с 50 до 30 км.

«Отрицательно отношусь к решению организаторов. Дистанция на 50 км предполагает работу на выносливость, на терпение. Для всех погода одинаковая, суперэкстремального ничего нет. Это абсолютно неправильный подход. Увеличиваются шансы для тех спортсменов, которые не дистанционщики», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Решение о сокращении дистанции было вызвано неблагоприятными погодными условиями.

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