Лыжные гонки, Олимпиада, мужчины, масс-старт: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в соревнованиях лыжников в масс-старте свободным стилем. Из-за неблагоприятных погодных условий дистанция была сокращена с 50 до 30 км. Начало гонки запланировано на 10:00 мск.



В прямом эфире марафон покажет телеканал «Россия 1».



Состав сборной России на марафон: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Денис Спицов.



Александр Большунов на Играх в Пекине завоевал две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. На счету Дениса Спицова золото в эстафете и серебро в скиатлоне. Предстоящий марафон будет последней мужской лыжной гонкой на Олимпиаде в Пекине.



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