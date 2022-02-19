Американский фигурист: поведение Трусовой было столь же плохим, как и её катание

Американский фигурист Адам Риппон раскритиковал поведение россиянки Александры Трусовой после произвольной программы на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка, завоевавшая серебро, разрыдалась по окончании соревнований и не хотела выходить на награждение. В частности, Александра сказала: «У всех есть золотая медаль, а у меня нет».

«Все смотрели на её слёзы. Она плакала и не хотела идти на подиум. Она считала, что должна была стать первой. Её поведение было столь же плохим, как и её катание. Это было ужасно», — сказал Риппон в эфире в «Твиттере».

Золото в личном турнире выиграла россиянка Анна Щербакова.

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