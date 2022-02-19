Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Американский фигурист: поведение Трусовой было столь же плохим, как и её катание

Американский фигурист: поведение Трусовой было столь же плохим, как и её катание
Комментарии

Американский фигурист Адам Риппон раскритиковал поведение россиянки Александры Трусовой после произвольной программы на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка, завоевавшая серебро, разрыдалась по окончании соревнований и не хотела выходить на награждение. В частности, Александра сказала: «У всех есть золотая медаль, а у меня нет».

«Все смотрели на её слёзы. Она плакала и не хотела идти на подиум. Она считала, что должна была стать первой. Её поведение было столь же плохим, как и её катание. Это было ужасно», — сказал Риппон в эфире в «Твиттере».

Золото в личном турнире выиграла россиянка Анна Щербакова.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.

Новость по теме
«Бог всё видит». Болельщица написала хореографу Тутберидзе о золоте Щербаковой, он ответил
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022