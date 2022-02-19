Муж Анны Солы рассказал, как биатлонистка переживала неудачные гонки на ОИ-2022

Муж белорусской биатлонистки Анны Солы, велогонщик и действующий чемпион Беларуси в групповой гонке Станислав Божков рассказал, как спортсменка переживала неудачные гонки на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Сола не сумела выиграть в Пекине ни одной медали.

«Она загонялась. Для жены это первая Олимпиада, давление всё равно было, что нужен результат, как бы она ни отрицала. Мы поговорили после спринта. Постарался ей донести, что надо уже бежать в своё удовольствие: «Ты и так там настреляла нормально». С ней беседовали и тренеры. Хотели, чтобы она выбросила из головы это «надо, надо» и выступала словно на Кубке Беларуси. Вот и вышло выступление «от балды».

А так, конечно, Аня переживала и за себя, и за всю команду. Всё-таки результаты у девушек получились не те, которые хотели. Особенно в эстафете.

Почему? Они сами не понимают. Хотя, наверное, объективно не хватило высокогорной подготовки. По себе знаю, что к горам надо привыкать. На высоте у нас бывают гонки, сборы. Нужна акклиматизация. Если приезжаем на две недели, то первую не поднимаем пульс выше 120. Катаемся, грубо говоря, со скоростью туристов. Только потом постепенно добавляем. Если сразу работать на максимуме, то можно месяца на два попасть в функциональную яму. Самое главное — тренерский штаб прислушивается к пожеланиям каждой биатлонистки в зависимости от состояния. Мне нравится такой подход», — приводит слова Божкова Zerkalo.io.

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