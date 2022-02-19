Белорусский велогонщик рассказал, как следил за гонкой своей жены Солы во время велозаезда

Муж белорусской биатлонистки Анны Солы, велогонщик и действующий чемпион Беларуси в групповой гонке Станислав Божков рассказал, как следил за гонкой преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай) во время велозаезда.

«Конечно, по мере возможностей смотрел Олимпиаду. Мы сейчас на сборах в Турции: тренировки, соревнования. В тот день, когда Аня стала четвёртой, у меня была гонка — Тур Анталии. Не мог следить за стартом в прямом эфире. Ехали с машиной сопровождения. И в один момент, когда группа немного притормозила, я спросил у тренеров, что там в Китае. Они мне: «Сола четвёртая». Я переспрашиваю: «Подождите, Алимбекова или Сола?» Всё-таки Динара была выше по итогам спринта. Тренеры решили подколоть: «Знаешь такую Солу?» Я такой: «Ну да, где-то встречал» (смеётся). Хотя потом всё равно решил удостовериться и увидел итоговый результат своими глазами. Да, четвёртая. Думаю: «Блин, классно, такой прорыв!» Я, кстати, пообещал команде, что поведу всех в ресторан, если Сола будет в тройке», — приводит слова Божкова Zerkalo.io.

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