Белорусский велогонщик рассказал, как следил за гонкой своей жены Солы во время велозаезда

Муж белорусской биатлонистки Анны Солы, велогонщик и действующий чемпион Беларуси в групповой гонке Станислав Божков рассказал, как следил за гонкой преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай) во время велозаезда.
«Конечно, по мере возможностей смотрел Олимпиаду. Мы сейчас на сборах в Турции: тренировки, соревнования. В тот день, когда Аня стала четвёртой, у меня была гонка — Тур Анталии. Не мог следить за стартом в прямом эфире. Ехали с машиной сопровождения. И в один момент, когда группа немного притормозила, я спросил у тренеров, что там в Китае. Они мне: «Сола четвёртая». Я переспрашиваю: «Подождите, Алимбекова или Сола?» Всё-таки Динара была выше по итогам спринта. Тренеры решили подколоть: «Знаешь такую Солу?» Я такой: «Ну да, где-то встречал» (смеётся). Хотя потом всё равно решил удостовериться и увидел итоговый результат своими глазами. Да, четвёртая. Думаю: «Блин, классно, такой прорыв!» Я, кстати, пообещал команде, что поведу всех в ресторан, если Сола будет в тройке», — приводит слова Божкова Zerkalo.io.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 19 февраля 2022
-
11:36
-
11:35
-
11:34
-
11:31
-
11:31
-
11:29
-
11:28
-
11:25
-
11:23
-
11:22
-
11:21
-
11:17
-
11:14
-
11:12
-
11:04
-
11:04
-
10:55
-
10:54
-
10:45
-
10:43
-
10:40
-
10:39
-
10:31
-
10:28
-
10:22
-
10:22
-
10:21
-
10:16
-
10:06
-
10:03
-
10:00
-
09:59
-
09:59
-
09:55
-
09:51