Плющенко: Валиева и Трусова не однодневки, о которых забудут после одной победы на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о будущем российских фигуристок, которые участвовали на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Думаю, Щербакова не продолжит карьеру, но не сомневаюсь, что Анна проявит себя в других сферах жизни.

Не знаю, поверят ли мне Камила и Саша, но в их возрасте спортивная жизнь только начинается. Убеждён, что эти фигуристки не однодневки, о которых забудут сразу же после единственной олимпийской победы. У них есть и заложенная техническая база, и возможность предстать в новых образах, и мотивация», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Золото в личном турнире выиграла россиянка Анна Щербакова, Трусова завоевала серебро, Валиева осталась в шаге от пьедестала.

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