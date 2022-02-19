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У норвежского лыжника Ханса Кристера Холунда сломалась палка в масс-старте

У норвежского лыжника Ханса Кристера Холунда сломалась палка в масс-старте
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У норвежского лыжника Ханса Кристера Холунда сломалась палка в ходе масс-старта свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Ему дали новую. За это время норвежец потерял около 10 секунд.

По итогам половины гонки лидирует россиянин Александр Большунов. Перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий.

В состав сборной России на масс-старт также вошли Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Денис Спицов. Это последняя мужская лыжная гонка на Олимпиаде в Пекине. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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