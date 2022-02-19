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Результаты всех российских лыжников в масс-старте на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Результаты всех российских лыжников в масс-старте на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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Российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебряным призёром стал его соотечественник Иван Якимушкин. Бронза досталась норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру.

Ранее организаторы соревнований приняли решение сократить дистанцию с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины. Масс-старт
Топ-3 и результаты всех россиян
1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.32,7.
2. Иван Якимушкин (Россия) — +5,5.
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +7,0.
4. Артём Мальцев (Россия) +10,7..
6. Денис Спицов (Россия) +26,2.

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