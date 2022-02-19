Александр Большунов выиграл 30-километровый масс-старт на Олимпийских играх — 2022

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро досталось ещё одному россиянину Ивану Якимушкину. Тройку призёров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Марафон, 30 км. Мужчины.

1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.32,7

2. Иван Якимушкин (Россия) — отставание +5,5

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +7,0

4. Артём Мальцев (Россия) +10,7

5. Сьюр Рёте (Норвегия) +15,8

6. Денис Спицов (Россия) +26,2.

Напомним, перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию марафона с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий. На половине дистанции снялся норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

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