Александр Большунов выиграл 30-километровый масс-старт на Олимпийских играх — 2022

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро досталось ещё одному россиянину Ивану Якимушкину. Тройку призёров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.
Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Марафон, 30 км. Мужчины.
1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.32,7
2. Иван Якимушкин (Россия) — отставание +5,5
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +7,0
4. Артём Мальцев (Россия) +10,7
5. Сьюр Рёте (Норвегия) +15,8
6. Денис Спицов (Россия) +26,2.
Напомним, перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию марафона с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий. На половине дистанции снялся норвежский лыжник Йоханнес Клебо.
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