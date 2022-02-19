Российский лыжник Якимушкин завоевал первую медаль Олимпийских игр в карьере

Российский лыжник Иван Якимушкин завоевал первую олимпийскую медаль в карьере. Иван стал серебряным призёром Игр в Пекине в масс-старте на 28,4 км.

Отметим, что в эстафете и командном спринте на текущей Олимпиаде Якимушкин участия не принимал.

Напомним, российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро досталось Якимушкину. Тройку призёров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию марафона с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий.

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