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Панжинский — Большунову: браво! Король лыж!

Панжинский — Большунову: браво! Король лыж!
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский прокомментировал результаты российских лыжников в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Александр Большунов завоевал золото, Иван Якимушкин — серебро.

«Прекрасные результаты у российских лыжников. Браво! Браво Большунову — король лыж! Хоть сегодня и не 50 километров была: он – король. С такой лёгкостью и уверенностью выиграл, всю гонку вёл свою игру и уверенно забрал своё.

Ну и поздравляю Ивана Якимушкина и группу Олега Олеговича Перевозчикова с первой медалью на этих Олимпийских играх. У каждого из четырёх специалистов, которые тренируют разные группы нашей команды, есть медали. Это значит, что система Елены Валерьевны Вяльбе работает», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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