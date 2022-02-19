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Александр Большунов прокомментировал победу в масс-старте на Олимпиаде в Пекине

Александр Большунов прокомментировал победу в масс-старте на Олимпиаде в Пекине
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Российский лыжник Александр Большунов поделился впечатлениями от победы в масс-старте на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Не считаю себя королём лыж. Сегодня должны были бежать 50 км, но из-за погодных условий сократили. В принципе, когда сейчас бежали, не так холодно было — можно было и 50 бежать. Ветер, мороз, но на грани. Но феноменальный результат, я так считаю!

Норвежцы хотели вообще 15 «заказывать», но хорошо хоть 30. Сегодня я, может, и на Олимпе. Но завтра наступает новый день — ещё есть куда стремиться», — сказал Большунов в эфире «России 1».

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