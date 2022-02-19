Конькобежку Голубеву допустили в финал масс-старта ОИ после пересмотра эпизода с падением

Российская конькобежка Елизавета Голубева была допущена до финала женского масс-старта на Олимпийских играх в Пекине (Китай), несмотря на то что упала в полуфинальном заезде и не попала в квалификационную восьмёрку лучших.
Напомним, Голубева выступала в первом полуфинале и заняла девятое место среди 14 спортсменок, которое не позволяло ей попасть в финал.
Другая россиянка Елена Сохрякова во втором полуфинале стала лишь 10-й, также не отобравшись в финал.
Отметим, что в финал масс-старта у конькобежцев квалифицируется по 8 спортсменов из двух заездов.
Финальный заезд в этой дисциплине у женщин состоится сегодня, 19 февраля, в 12:00 мск.
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- 19 февраля 2022
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