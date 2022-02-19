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Иван Якимушкин: кто-то пишет: «Зачем ему бежать?» Прошу больше уважения

Иван Якимушкин: кто-то пишет: «Зачем ему бежать?» Прошу больше уважения
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Российский лыжник Иван Якимушкин после завоевания серебряной медали в масс-старте на Олимпиаде в Пекине призвал относиться к спортсменам с большим уважением.

«После классики я был расстроен, подходил и говорил, что нет состояния. Хочу обратиться к людям, которые следят за лыжами. Здесь каждый спортсмен делает всё возможное. Я видел это как в биатлоне, так и в лыжах. Хочу, чтобы люди поддерживали спортсменов. У меня был сложный момент после болезни. Я делал всё, чтобы восстановиться, а кто-то пишет: «Зачем ему бежать?» Здесь все делают, что могут. Прошу чуть-чуть больше уважения. Я очень рад, что запрыгнул в этот последний поезд Олимпиады и взял свою маленькую медальку», — сказал Якимушкин в эфире телеканала «Россия 1».

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