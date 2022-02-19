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Иван Якимушкин поделился мнением об Александре Большунове

Иван Якимушкин поделился мнением об Александре Большунове
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Российский лыжник Иван Якимушкин поделился мнением об Александре Большунове. Сегодня, 19 февраля, Большунов завоевал золото в масс-старте на Олимпиаде в Пекине, Якимушкин — серебро.

«Независимо от дистанции Большунов является королём лыж на протяжении двух-трёх лет. Вы видите, что он делает на классике: выходит, работает в своём темпе, а пелотон сзади начинает сыпаться. Он на голову сильнее всех», — сказал Якимушкин в эфире телеканал «Россия 1».

Большунов завоёвывал медали во всех гонках на Играх-2022, в которых принял участие: три золотые медали взял в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке, а в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.

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