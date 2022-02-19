Тренер сборной России: Большунов сильно переживал, что дистанцию масс-старта сократили

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.



«Когда у Александра была первая победа, я его поздравил и сказал: «Саня, ты выполнил самую главную задачу. Ты стал олимпийским чемпионом. Теперь желаю, чтобы приставки менялись — двукратный, трёхкратный». А звание олимпийского чемпиона, оно навсегда.

Он очень собрано провёл все Олимпийские игры. Очень ответственно подошёл ко всем аспектам подготовки, восстановления. Он сильно переживал, что сегодня сократили дистанцию, поскольку понимал, что это не в его пользу. Но этот исход гонки нас тоже порадовал. Пусть и не с большим преимуществом, но он всё равно выиграл, не оставив никому шанса», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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